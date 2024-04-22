«В Америке нет солидарных пенсий» – министр соцполитики объяснила, почему условием помощи от США является запрет выплаты пенсий из этих средств

Американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему, поэтому условием предоставления средств на экономическую поддержку от США является запрет выплаты пенсий с этих средств, отметила министр Оксана Жолнович.

Источник фото: Укринформ

Как известно, Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий предоставление военной помощи США для Украины и союзников.

В целом законопроект предусматривает ассигнование в размере 60,8 млрд. долларов США, которые будут направлены, кроме помощи Украине, также и региональным партнерам США для противодействия рф.

Из этой суммы Фонд экономической помощи Украине составит 7,8 млрд. долларов США.

Также 1,57 млрд может пойти на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам, 25 млн долларов – Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран пострадавших от российского вторжения, $60 млн на дипломатические программы, $8 млн – Офису Генерального инспектора Госдепа.

Как следует из опубликованного законопроекта, вводится отдельный Фонд экономической поддержки на общую сумму 7,899 млрд долларов США. За счет этих средств может быть обеспечена непосредственная бюджетная поддержка Украины.

Эта сумма останется доступной до 30 сентября 2025 года, в частности, что никакие средства, предоставленные для бюджетной поддержки Украине, не могут быть использованы для возмещения пенсий.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона пояснила, что одна из причин такого запрета состоит в том, что американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему.

«В Америке нет солидарных пенсий. Имеются накопительные пенсионные счета, страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-либо таких пенсий, то почему должны на пенсии перечислять для граждан Украины», - сказала она.

В то же время, как отметила Оксана Жолнович, существует поддержка от Японии и от ЕС, которая будет направлена среди прочего и на пенсионные расходы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одобренный Палатой представителей США законопроект предусматривает, что экономическая помощь в 7,8 млрд долларов предоставляется при условии возвращения Украиной этих средств.

Так, не позднее, чем через 60 дней после даты вступления в силу настоящего Закона, Президент США заключает договоренности с Правительством Украины о возмещении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов, которые предоставляются по программам Фонд экономической поддержки и как помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии.

Погашение, требуемое таким соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Соглашение не может предусматривать отмену какой-либо суммы задолженности, впрочем, из этого правила есть исключения.

Так, в разделе законопроекта «отмена задолженности» предусмотрено, что Президент США не может до 15 ноября 2024 года предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины в соответствии с настоящим разделом.

В любое время после 15 ноября 2024 г. Президент США может, при условии рассмотрения Конгрессом, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи и связанные с этим расходы, предоставляемые по программам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии».

Президент США может при условии пересмотра Конгрессом отменить любую задолженность, оставшуюся перед Правительством Украины, в любое время после 1 января 2026 года. После завершения процесса рассмотрения Конгрессом такая отмена является окончательной и безотзывной.

Следовательно, Президент США сможет «простить» Украине соответствующую задолженность при согласовании Конгрессом – впрочем, только после наступления соответствующих дат.

Напомним, что выборы Президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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