В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии

Один из сервисных центров переехал в укрытие.

Источник фото: МВД

В Харькове появился первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии. Как рассказали в Министерстве внутренних дел, такое решение было принято, чтобы создать безопасное пространство для граждан.

В сервисном центре №6341 обустроены и зона ожидания, и рабочие места. Также туда перевезли все необходимое оборудование, оргтехнику и установили телекоммуникационную сеть.

Там работает 8 администраторов, у которых можно получить или обменять удостоверение водителя, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг.

Услуги предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через е-запись или в терминале, размещенном в сервисном центре МВД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на Херсонщине построят подземные больницы и перинатальный центр.

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