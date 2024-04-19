На Херсонщине построят подземные больницы и перинатальный центр

Также в планах расширить этот опыт и на образовательные заведения.

Источник фото: Александр Прокудин

В Херсонской области построят подземные больницы на базе четырех медучреждений. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Создаем на Херсонщине на базе четырех медучреждений "подземные больницы". В укрытиях будет размещен центр сдачи крови, операционные, реанимационные палаты, боксы для больных на инфекционные заболевания, а также перинатальный центр», - сообщил Прокудин.

Также в планах расширить этот опыт и на образовательные заведения, чтобы дети могли учиться за школьными партами в безопасности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, в Запорожье собираются построить две подземные школы до 1 сентября.

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