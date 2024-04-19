На Херсонщині збудують підземні лікарні та перинатальний центр

Також у планах розширити цей досвід і на освітні заклади.

Джерело фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області збудують підземні лікарні на базі чотирьох медзакладів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Створюємо на Херсонщині на базі чотирьох медзакладів “підземні лікарні”. В укриттях буде розміщений центр здачі крові, операційні, реанімаційні палати, бокси для хворих на інфекційні захворювання, а також – перинатальний центр», - повідомив Прокудін.

Також у планах розширити цей досвід і на освітні заклади, аби діти могли навчатися за шкільними партами у безпеці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Запоріжжі збираються до 1 вересня збудувати дві підземні школи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.