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  1. В Україні

У Запоріжжі до осені планують збудувати дві підземні школи

21:40, 3 березня 2024
Будівництво розпочнеться до травня, заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі до осені планують збудувати дві підземні школи
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У Запоріжжі збираються до 1 вересня збудувати дві підземні школи, аби діти міста змогли отримувати більш якісну освіт в умовах війни. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, зараз у місті майже немає змішаного чи очного навчання через загрози постійних обстрілів і це є тією причиною, яка спонукає місцевих жителів із дітьми виїжджати із міста.

Федоров висловив сподівання, що до початку нового навчального року таких шкіл у місті з’явиться щонайменше дві і вони будуть в різних районах міста.

«Зараз ведемо перемовини з міжнародними партнерами, щоб вони профінансували цей проект. Будівництво розпочнеться до травня. І за чотири місяці ми плануємо побудувати підземні місця, де наші діти здобуватимуть освіту», - сказав Федоров. 

Він додав, що проекти будуть погоджуватись із військовим керівництвом, а глибина залягання буде залежати від району та безпекової ситуації в місті, щоб діти під час повітряних тривог могли не зупиняти навчальний процес.

Раніше ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли запрацює перша підземна школа в місті.

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