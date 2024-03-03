В Україні налагодили виробництво аналогів військової техніки США

У ГУР розповіли, що техніку збирають з наявних матеріалів, використовуючи в тому числі радянські елементи, або виготовляють нові.

Фото: ГУР

В Україні під час війни налагодили виробництво аналогів американських бронемашин M113, MaxxPro і Humvee, які вже використовуються в бойових умовах. Про це 2 березня в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Йдеться про БТР «Лис», «Сікач» і «Характерник», які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема під час оборони та відходу українських військ з Авдіївки.

За його словами, техніку збирають з наявних матеріалів, використовуючи в тому числі радянські елементи, або виготовляють нові.

«Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах», – сказав Юсов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.