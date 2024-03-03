В Украине наладили производство аналогов военной техники США

В ГУР рассказали, что технику собирают из имеющихся материалов, используя в том числе советские элементы, или производят новые.

В Украине во время войны наладили производство аналогов американских бронемашин M113, MaxxPro и Humvee, уже используемых в боевых условиях. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Речь идет о БТР «Лис», «Секач» и «Характерник», которые уже доказали свою эффективность на поле боя, в частности во время обороны и ухода украинских войск из Авдеевки.

По его словам, технику собирают из имеющихся материалов, используя в том числе советские элементы, или производят новые.

"Это все идет в ход, это все уже работает, это все уже используется в боевых условиях", - сказал Юсов.

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