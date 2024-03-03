В польском Щецине авто въехало в толпу: среди пострадавших есть украинцы

Автомобиль врезался в толпу на пешеходном переходе, 20 человек пострадали.

Фото: Gazeta Wyborcza

В польском городе Щецин водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали 20 человек, среди них - 6 украинцев. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Водитель красного Ford Focus внезапно съехал с дороги, выехал на пешеходный переход, а затем на тротуар и совершил наезд на несколько десятков человек даже не пытаясь тормозить или объехать.

По словам свидетелей, он двигался со скоростью от 30 до 40 км/ч.

Пытаясь скрыться, водитель выехал на встречную полосу на проспекте Освобождения, после чего столкнулся с другим автомобилем. Пострадали четыре человека.

Водитель задержан один из свидетелей инцидента.

"У нас в общей сложности 20 пострадавших в возрасте от пяти лет до 62 лет", - заявил губернатор Западнопоморского воеводства Адам Рудовский.

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