В Одессе из-под завалов дома извлекли тела двоих детей

Число жертв возросло уже до 12 человек.

Фото: ГСЧС

В Одессе продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания российского шахеда. Под завалами спасатели обнаружили тела двоих детей. Это 10-летний мальчик, которого зовут Сергей и его 8-летняя сестра Злата. Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Таким образом, уже 12 жертв удара по жилому дому.

Напомним, что ранее обнаружили тела родителей детей и их сестры. Это была семья военных.

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен.

Под завалами многоэтажки обнаружили мать с восьмимесячным младенцем.

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