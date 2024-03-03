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Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

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Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

Постановление суда апелляционной инстанции об обеспечении иска должно отвечать требованиям к исполнительному документу, - Верховный Суд

Ключевым вопросом, возникшим перед кассационным судом по этому делу, было то, является ли постановление суда апелляционной инстанции об обеспечении иска, принятое по результатам пересмотра определения суда первой инстанции по обеспечению иска, исполнительным документом.

  1. В Украине

В Одессе из-под завалов дома извлекли тела двоих детей

19:19, 3 марта 2024
Число жертв возросло уже до 12 человек.
В Одессе из-под завалов дома извлекли тела двоих детей
Фото: ГСЧС
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В Одессе продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания российского шахеда. Под завалами спасатели обнаружили тела двоих детей. Это 10-летний мальчик, которого зовут Сергей и его 8-летняя сестра Злата. Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Таким образом, уже 12 жертв удара по жилому дому.

Напомним, что ранее обнаружили тела родителей детей и их сестры. Это была семья военных.

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен.

Под завалами многоэтажки обнаружили мать с восьмимесячным младенцем.

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