В МИД Франции прокомментировали слова Макрона насчет отправки войск в Украину

Не обсуждать применение французских возможностей было бы серьезной ошибкой, – министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал решимость делать больше для помощи Украине в войне и не обсуждать применение французских возможностей было бы серьезной ошибкой. Об этом заявил министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает JDD.

"Борьба украинцев - это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии путина явно не ограничиваются Украиной", - сказал он.

Барро напомнил о встрече Макрона с лидерами государств ЕС, которая, по его словам, продемонстрировала единство и решительность этих стран делать больше, лучше и иначе для удовлетворения потребностей украинского сопротивления.

"Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших возможностей. Было бы преступно поддаться духу капитуляции. Наша жесткость перед лицом Путина является залогом нашей безопасности", - подчеркнул он.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, пока согласия по этому вопросу нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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