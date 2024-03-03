На какую работу запрещено брать несовершеннолетних в Украине: разъяснение

Подростков запрещается назначать на работы, связанные исключительно с подъемом, держанием или перемещением тяжестей.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, на какую работу запрещено брать несовершеннолетних в Украине.

Отмечается, что несовершеннолетних работников запрещено привлекать к широкому перечню деятельности и к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также граничные нормы подъема и перемещения тяжелых вещей лицами младше восемнадцати лет утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения по согласованию с центральным органом исполнительной власти , что обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны труда

Так, например, установлен запрет привлечения несовершеннолетних лиц к работе по таким общим профессиям как водитель автомобиля, водолаз, газосварщик, оператор заправочных станций, уборщик служебных помещений, занятый уборкой общественных туалетов, рабочие, занятые торговлей и хранением вина, спирта и ликеро-водочной продукции и пива, рабочие, занятые работой на высоте и т.д.

Прием на обучение по профессиям, указанным в спике, допускается при достижении лицами 18-летнего возраста на момент окончания обучения. При прохождении производственной практики (производственного обучения) лица, не достигшие 18-летнего возраста и обучающиеся в профессионально-учебных заведениях, могут находиться в производствах, профессиях и работах, включенных в Перечень, не более 4 часов при условии строгого соблюдения действующих санитарных норм и правил, а также правил и норм по охране труда.

Подростков запрещается назначать на работы, связанные исключительно с подъемом, держанием или перемещением тяжестей. Работа подростков с грузами не должна превышать 1/3 рабочего времени.

Наличие в законодательстве прямого запрета делает невозможным привлечение несовершеннолетних к работе в ночное и сверхурочное время, в выходные дни даже при наличии их согласия и согласия их родителей.

Исходя из вышеизложенного, становится понятным, что несовершеннолетние могут допускаться исключительно к легкой работе, то есть работе, которая не может создавать угрозу для здоровья, жизни и психофизического развития несовершеннолетнего, а также не может препятствовать его обучению в учебных заведениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.