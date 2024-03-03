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  1. В Україні

На яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні: роз’яснення

19:58, 3 березня 2024
Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.
На яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні: роз’яснення
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, на яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні.

Зазначається, що неповнолітніх працівників заборонено залучати до широкого переліку діяльності та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Так, наприклад, встановлена заборона залучення неповнолітніх осіб до роботи за такими загальними професіями як водій автомобіля, водолаз, газозварник, оператор заправних станцій, прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних туалетів, робітники, зайняті торгівлею та зберіганням вина, спирту і лікеро-горілчаної продукції та пива, робітники, зайняті роботою на висоті тощо.

Прийом на навчання за професіями,  вказаними у цьому Переліку, допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент закінчення навчання. При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) особи, які не досягли 18-річного віку і навчаються у професійно-навчальних закладах можуть знаходитися у виробництвах, професіях і на роботах, включених до Переліку, не більш як 4 години за умов суворого дотримання діючих санітарних норм і правил, а також, правил і норм по охороні праці.

Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

Наявність в законодавстві прямої заборони унеможливлює залучення неповнолітніх до роботи в нічний та надурочний час, у вихідні дні навіть за наявності їх згоди та згоди їх батьків.

Виходячи з вищевикладеного, стає зрозумілим, що неповнолітні можуть допускатися виключно до легкої роботи, тобто, роботи, яка не може створювати загрозу для здоров’я, життя та психофізичного розвитку неповнолітнього, а також не може перешкоджати його навчанню в учбових закладах.

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