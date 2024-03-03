У МЗС Франції прокоментували слова Макрона щодо відправки військ в Україну

Не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою, — міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Президент Франції Еммануель Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні і не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою. Про це заявив міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає JDD.

"Боротьба українців - це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії путіна явно не обмежуються Україною", - сказав він.

Барро нагадав про зустріч Макрона з лідерами держав ЄС, яка, за його словами, продемонструвала єдність і рішучість цих країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям Путіна є запорукою нашої безпеки", - наголосив він.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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