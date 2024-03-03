Практика судів
Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

  1. У світі
  2. / В Україні

У МЗС Франції прокоментували слова Макрона щодо відправки військ в Україну

19:38, 3 березня 2024
Не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою, — міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро.
У МЗС Франції прокоментували слова Макрона щодо відправки військ в Україну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Еммануель Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні і не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою. Про це заявив міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає JDD.

"Боротьба українців - це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії путіна явно не обмежуються Україною", - сказав він.

Барро нагадав про зустріч Макрона з лідерами держав ЄС, яка, за його словами, продемонструвала єдність і рішучість цих країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям Путіна є запорукою нашої безпеки", - наголосив він.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду