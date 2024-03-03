В Одесі з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей

Кількість жертв зросла вже до 12 осіб.

В Одесі продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці влучення російського шахеда. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох дітей. Це 10-річний хлопчик, якого звати Сергій та його 8-річна сестра Злата. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Таким чином, вже 12 жертв удару по житловому будинку.

Нагадаємо, що раніше знайшли тіла батьків дітей та їхньої сестри, якій ще немає навіть рочку. Це була родина військових.

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано.

Під завалами багатоповерхівки виявили матір з восьмимісячним немовлям.

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