Атака на Одесу: з-під завалів дістали тіло ще однієї дитини, мама намагалася закрити її собою

Загальна кількість загиблих зросла до 10 осіб.

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Число жертв унаслідок атаки російських окупантів по Одесі 2 березня зросла до десяти. Зокрема, було виявлено тіло жінки та ще одної дитини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля», - заявив він.

За попередньою інформацією, дитині немає й року.

За словами Олега Кіпера, рятувальники продовжують розбирати завал.

У ДСНС зазначили, що мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину.

«Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Одесі та області оголосили жалобу за загиблими під час російської атаки.

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