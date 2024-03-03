В Інгушетії сталися вибухи та постріли: силовики рф заявили про бій з «терористами», відео

У росії силовики влаштували стрілянину з «терористами» в одній з багатоповерхівок.

У суботу, 2 березня, в інгушському місті Карабулак сталася стрілянина, яка також супроводжувалась вибухами. У росії заявили, що силовики ведуть бій із групою «невідомих терористів».

У населеному пункті було оголошено режим контртерористичної операції.

Росіяни заявили, що група невідомих озброєних осіб засіла на третьому поверсі багатоповерхівки.

Судячи з оприлюднених у мережі відео, на місці перестрілки у н.п. Карабулак пролунало кілька вибухів. Силовики стріляли у бік вікна та балкона житлової багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що Верховна Рада визнала право інгуського народу на створення незалежної держави.

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