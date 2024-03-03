В Ингушетии произошли взрывы и выстрелы: силовики рф заявили о бое с «террористами», видео

В рф силовики устроили стрельбу с «террористами» в одной из многоэтажек.

В субботу, 2 марта, в ингушском городе Карабулак произошла стрельба, которая также сопровождалась взрывами. В рф заявили, что силовики ведут бой с группой «неизвестных террористов».

В населенном пункте был объявлен режим контртеррористической операции.

Россияне заявили, что группа неизвестных вооруженных лиц, засели на третьем этаже многоэтажки.

Судя по обнародованным в сети видео, на месте перестрелки в н.п. Карабулак было несколько взрывов. Силовики стреляли в сторону окна и балкона жилой многоэтажки.

Ранее сообщалось, что Верховна Рада признала право ингушского народа на создание независимого государства.

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