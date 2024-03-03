Потопленный хуситами в Красном море корабль представляет экологическую угрозу

Выброс удобрений, которые перевозил корабль, несет серьезную угрозу для морской жизни в Красном море.

Фото: U.S. Central Command

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в результате затопления в Красном море судна «Рубимар» (MV Rubymar) с более 40 000 тонн удобрений, которое около двух недель назад было атаковано йеменскими хуситами, в акватории создается экологическая опасность. Об этом сказано на странице командования в соцсети Х (бывший Twitter).

Отмечается, что 2 марта затонул корабль «Рубимар». Судно 18 февраля поразила противокорабельная баллистическая ракета хуситов, поддерживаемых Ираном.

«После неспровоцированной атаки судно медленно набирало воду», - пишут в ведомстве.

В Центркоме заявляют, что фосфатно-сульфатные удобрения аммония, которое перевозило судно, представляет экологическую опасность в Красном море.

Поскольку судно тонет, это также представляет риск столкновения с подводной средой для других судов, проходящих оживленными судоходными путями водного пути, добавили военные США.

Также в заявлении отмечается, что поддерживаемые Ираном хуситы представляют «повышенную угрозу глобальной морской деятельности».

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