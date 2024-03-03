Потоплений хуситами в Червоному морі корабель становить екологічну загрозу

Викид добрив, які перевозив корабель, несе серйозну загрозу для морського життя в Червоному морі.

Фото: U.S. Central Command

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що внаслідок затоплення в Червоному морі судна «Рубімар» (MV Rubymar) із понад 40 000 тонн добрив, яке близько двох тижнів тому було атаковане єменськими хуситами, в акваторії створюється екологічна небезпека. Про це йдеться на сторінці командування в соцмережі Х (колишній Twitter).

Зазначається, що 2 березня затонув корабель «Рубімар». Судно 18 лютого вразила протикорабельна балістична ракета хуситів, яких підтримує Іран.

«Після неспровокованої атаки судно повільно набирало воду», - пишуть у відомстві.

У Центркомі заявляють, що фосфатно-сульфатні добрива амонію, яке перевозило судно, становлять екологічну небезпеку у Червоному морі.

Оскільки судно тоне, це також становить ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден, що проходять жвавими судноплавними шляхами водного шляху, додали військові США.

Також у заяві зазначається, що хусити, яких підтримує Іран, становлять «підвищену загрозу глобальній морській діяльності».

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