Парламент признал право ингушского народа на создание независимого государства

Рада приняла постановление о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, осуждение преступлений рф против ингушей и восстановление территориальной целостности Ингушетии.

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В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада приняла в целом постановление №10344 о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, осуждение преступлений рф против ингушей и восстановление территориальной целостности Ингушетии.

За постановление проголосовали 248 избранников.

Парламент, подтверждая принятое 6 октября 2022 года свое обращение к международному сообществу о поддержке права на самоопределение народов России, принял «признать право ингушского народа на самоопределение и создание независимого суверенного национального государства».

Верховная Рада в постановлении осудила массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингушской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, политические репрессии и другие преступления, совершаемые правящим режимом россии с целью геноцида.

Рада поддержала стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности Ингушетии и сохранению своей национальной идентичности.

Парламент поручил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку направить постановление всем членам международного сообщества и призвать их принять решение в поддержку ингушского народа, осудить преступления рф против ингушей.

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