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  1. В Украине

Украина получит первые истребители F-16 к лету, - премьер-министр Дании

17:09, 23 февраля 2024
Задержка связана только с техническими моментами.
Украина получит первые истребители F-16 к лету, - премьер-министр Дании
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Первые истребители F-16 будут поставлены в Украину к лету. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фредериксен также объяснила, почему задерживается передача самолетов.

«Обучение пилотов происходит очень быстро и очень хорошо. И единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину, это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, и мы понимаем, что провести обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для других систем оружия или самолетов», - сказала она.

«Мы очень упорно работаем в этом аспекте, и я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины. И я думаю, что учитывая все усилия, которые мы прилагаем, и прекрасное сотрудничество между нами и союзниками, мы все-таки будем готовы это обеспечить к лету», - отметила Фредериксен.

По словам Зеленского, «первую партию F-16 мы получаем в этом году. Не буду говорить вам конкретно».

«Под это количество самолетов будут готовы соответствующие пилоты и команды, и технические команды также, кроме экипажей, инфраструктурные вещи должны быть также подготовлены», - сказал он.

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