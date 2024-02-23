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  1. В Україні

Україна отримає перші винищувачі F-16 до літа, — прем'єр-міністр Данії

17:09, 23 лютого 2024
Затримка пов’язана виключно з технічними моментами.
Україна отримає перші винищувачі F-16 до літа, — прем'єр-міністр Данії
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Перші винищувачі F-16 буде поставлено в Україну до літа. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським.

Фредеріксен також пояснила, чому затримується передача літаків.

«Навчання пілотів відбувається дуже швидко й дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємось із передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше та триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків», - сказала вона.

«Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що з огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і прекрасну співпрацю між нами й союзниками, ми все-таки будемо готові це забезпечити до літа», - зазначила Фредеріксен.

За словами Зеленського, «першу партію F-16 ми отримуємо цього року. Не говоритиму вам конкретно».

«Під цю кількість літаків будуть готові відповідні пілоти й команди, і технічні команди також, окрім екіпажів, інфраструктурні речі мають бути також підготовлені», - сказав він.

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