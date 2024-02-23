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Парламент визнав право інгуського народу на створення незалежної держави

17:24, 23 лютого 2024
Рада прийняла постанову про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів рф проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.
Парламент визнав право інгуського народу на створення незалежної держави
Фото: gettyimages
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У п’ятницю, 23 лютого, Верховна Рада прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів рф проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.

За постанову проголосували 248 народних обранців.

Парламент, підтверджуючи прийняте 6 жовтня 2022 року своє звернення до міжнародної спільноти про підтримку права на самовизначення народів рф, ухвалив «визнати право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави».

Верховна Рада у постанові засудила масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом росії з метою геноциду.

Рада підтримала прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності Інгушетії та збереження своєї національної ідентичності.

Парламент доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку надіслати постанову всім членам міжнародного співтовариства і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгуського народу, засудити злочини росії проти інгушів.

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