Атака на Одессу: из-под завалов достали тело еще одного ребенка, мама пыталась закрыть ее собой

В Одессе под завалами многоэтажки обнаружили мать с восьмимесячным младенцем.

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Число жертв в результате атаки российских оккупантов по Одессе 2 марта возросло до десяти. В частности, было обнаружено тело женщины и еще одного ребенка. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца», – заявил он.

По предварительной информации, ребенку нет и года.

По словам Олега Кипера, спасатели продолжают разбирать завал.

В ГСЧС отметили, что мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка.

«Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях…», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе и области объявили траур по погибшим во время российской атаки.

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