Удар по будинку в Одесі: загинуло багатодітне подружжя військових

Тіла чоловіка та дружини з 7-місячною донькою вже дістали з-під завалів, ще двох діток шукають рятувальники.

Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано. Серед загиблих є родина українських військових. Ворожий удар також забрав життя семимісячної дитини захисників. Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Удар по будинку забрав життя Олега та Тетяни Кравець. Вони познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. 29 лютого їй виповнилось лише сім місяців.

Тетяна мала ще двох дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами будинку.

Нагадаємо, що число жертв унаслідок атаки російських окупантів по Одесі 2 березня зросла до десяти.

В Одесі та області оголосили жалобу за загиблими.

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