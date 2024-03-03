Удар по дому в Одессе: погибли многодетные супруги военные

Тела мужа и жены с 7-месячной дочерью уже достали из-под завалов, еще двоих детей ищут спасатели.

Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен. Среди погибших есть семья украинских военных. Вражеский удар также унес жизни семимесячного ребенка защитников. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

Удар по дому унес жизни Олега и Татьяны Кравец. Они познакомились на службе, впоследствии женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. 29 февраля ей исполнилось всего семь месяцев.

У Татьяны было еще двое детей от предыдущего брака: 9-летний Сергей и 8-летняя Злата, их до сих пор ищут под завалами дома.

Напомним, что число жертв в результате атаки российских оккупантов по Одессе 2 марта возросло до десяти.

В Одессе и области объявили траур по погибшим во время российской атаки.

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