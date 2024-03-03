Оккупанты сбросили авиабомбу на Курахово: ранены 16 человек, фото

Повреждено не менее 15 многоэтажек.

Фото: Вадим Филашкин

Днем, 3 марта, оккупанты сбросили авиабомбу на Курахово Донецкой области. Известно о 16 раненых, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил не менее 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", - написал Филашкин.

На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели.

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