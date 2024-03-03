Окупанти скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей, фото

Пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок.

Фото: Вадим Філашкін

Вдень, 3 березня, окупанти скинули авіабомбу на Курахове Донецької області. Відомо про 16 поранених, з них двоє у важкому стані. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", - написав Філашкін.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

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