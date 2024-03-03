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Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Адвокатів пропонують забронювати, аби не зривати судові процеси – правки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати у правках до закону про мобілізацію підняли питання бронювання адвокатів.

  1. В Україні

Окупанти скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей, фото

16:39, 3 березня 2024
Пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок.
Окупанти скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей, фото
Фото: Вадим Філашкін
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Вдень, 3 березня, окупанти скинули авіабомбу на Курахове Донецької області. Відомо про 16 поранених, з них двоє у важкому стані. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", - написав Філашкін.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

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