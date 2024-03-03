У Києві водій на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофору: як його покарали, відео

Водій автомобіля Hyundai отримав штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора.

У Оболонському районі Києва водій автомобіля Hyundai на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора і був покараний за свій вчинок.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори одразу зупинили порушника. З водієм правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також поліцейські оприлюднили відео інциденту.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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