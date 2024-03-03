На Рівненщині жінка оформила на себе кредит та віддала шахраям понад 26 тисяч

Жінка втратила гроші одразу після оформлення кредиту.

На Рівненщині жінка оформила на себе кредит та перерахувала аферистам усі гроші, повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що 32-річної жінки зателефонував нібито працівник служби безпеки одного із банків та повідомив, що хтось намагається оформити кредит через її банківський рахунок

Щоб цьому запобігти треба чітко дотримуватися його інструкції.

Виконуючи покроково рекомендації, жінка через інтернет-банкінг оформила на себе позику в сумі 26 577 тисяч гривень, які одразу ж перерахувала на рахунок шахраїв і збиралася здійснити ще одну транзакцію.

Утім, у цьому завадив її чоловік, який одразу зрозумів, що дружина спілкується із шахраями. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше українців попередили про новий вид шахрайства.

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