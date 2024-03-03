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Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

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Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

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  1. В Україні

На Рівненщині жінка оформила на себе кредит та віддала шахраям понад 26 тисяч

17:40, 3 березня 2024
Жінка втратила гроші одразу після оформлення кредиту.
На Рівненщині жінка оформила на себе кредит та віддала шахраям понад 26 тисяч
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На Рівненщині жінка оформила на себе кредит та перерахувала аферистам усі гроші, повідомляє пресслужба поліції. 

Зазначається, що 32-річної жінки зателефонував нібито працівник служби безпеки одного із банків та повідомив, що хтось намагається оформити кредит через її банківський рахунок

Щоб цьому запобігти треба чітко дотримуватися його інструкції.

Виконуючи покроково рекомендації, жінка через інтернет-банкінг оформила на себе позику в сумі 26 577 тисяч гривень, які одразу ж перерахувала на рахунок шахраїв і збиралася здійснити ще одну транзакцію.

Утім, у цьому завадив її чоловік, який одразу зрозумів, що дружина спілкується із шахраями. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше українців попередили про новий вид шахрайства.

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