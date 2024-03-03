В Ровенской области женщина оформила на себя кредит и отдала мошенникам более 26 тысяч

Женщина потеряла деньги сразу после оформления кредита.

В Ровенской области женщина оформила на себя кредит и перечислила аферистам все деньги, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что 32-летней женщины позвонил по телефону работник службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит через ее банковский счет.

Чтобы предотвратить это, нужно четко следовать его инструкции.

Выполняя пошаговые рекомендации, женщина через интернет-банкинг оформила на себя ссуду в сумме 26 577 тысяч гривен, которые сразу же перечислила на счет мошенников и собиралась совершить еще одну транзакцию.

Впрочем, в этом помешал ее муж, сразу понявший, что жена общается с мошенниками. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее украинцев предупредили о новом виде мошенничества.

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