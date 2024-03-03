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У польському Щецині авто в'їхало в натовп: серед постраждалих є українці

20:40, 3 березня 2024
Авто врізалося в натовп на пішохідному переході, 20 людей постраждали.
У польському Щецині авто в'їхало в натовп: серед постраждалих є українці
Фото: Gazeta Wyborcza
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У польському місті Щецин водій легкового автомобіля здійснив наїзд на пішоходів, внаслідок чого постраждало 20 людей, серед них - 6 українців. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Водій червоного Ford Focus раптово з'їхав з дороги, виїхав на пішохідний перехід, а потім на тротуар і здійснив наїзд на кілька десятків людей навіть не намагаючись гальмувати або когось об'їхати.

За словами свідків, він рухався зі швидкістю від 30 до 40 км/год.

Намагаючись утекти, водій виїхав на зустрічну смугу на проспекті Визволення, після чого зіткнувся з іншою автівкою. Постраждали четверо людей.

Водія затримав один зі свідків інциденту.

"У нас загалом 20 постраждалих віком від п'яти років до 62 років", - заявив губернатор Західнопоморського воєводства Адам Рудавський.

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