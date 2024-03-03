В Запорожье к осени планируют построить две подземные школы

Строительство начнется до мая, заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Запорожье собираются построить две подземные школы до 1 сентября, чтобы дети города смогли получать более качественное образование в условиях войны. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, сейчас в городе почти нет смешанного или очного обучения из-за угроз постоянных обстрелов и это та причина, которая побуждает местных жителей с детьми выезжать из города.

Федоров выразил надежду, что к началу нового учебного года таких школ в городе появится минимум две и они будут в разных районах города.

«Сейчас ведем переговоры с международными партнерами, чтобы они профинансировали этот проект. Строительство начнется до мая. И через четыре месяца мы планируем построить подземные места, где наши дети будут получать образование», - сказал Федоров.

Он добавил, что проекты будут согласовываться с военным руководством, а глубина залегания будет зависеть от района и ситуации в городе, чтобы дети во время воздушных тревог могли не останавливать учебный процесс.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, когда заработает первая подземная школа в городе.

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