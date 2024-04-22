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Глава ГУР Кирилл Буданов ответил, возможно ли новое наступление на Киев с севера

21:26, 22 апреля 2024
Никаких изменений в ситуации на севере не наблюдается.
Глава ГУР Кирилл Буданов ответил, возможно ли новое наступление на Киев с севера
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Пока угрозы наступления российских оккупантов на Киев нет. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «BBC Украина».

По его словам, никаких изменений в ситуации на севере не наблюдается и сейчас говорить об угрозе атаки рф на север «безосновательно».

На вопрос, не изменилась ли ситуация по этому поводу, Буданов сказал: «Не изменилась, абсолютно».

Также руководитель ГУР прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса, который рассказывал, что накануне вторжения приезжал в Киев и передавал данные о планах рф, в том числе и о высадке в Гостомеле.

«Я очень уважаю господина Бернса. Лично его знаю. В принципе, горжусь этим знакомством моим. И я думаю, что это не было бы корректно публично комментировать его высказывания. Так же, я думаю, что он не согласился бы сделать то же самое, если бы вы его спросили обо мне. Он свою позицию высказал. Вы можете воспринимать ее или не воспринимать. Это ваше личное дело», – сказал Буданов.

В то же время он подтвердил, что украинская разведка располагала аналогичной информацией о предстоящей агрессии россиян. Относительно данных о планах рф на высадку в Гостомеле Буданов сказал:

«Послушайте. Есть же истории, которые уже невозможно вычеркнуть. Кажется, в октябре мы же первые публично сказали, что да, ситуация угрожающая, планируется так, так и так. Если поднимете (архивные новости), то там была такая схема показана, на какой стрелочке были, как, куда, что должно пойти. Просто сверьте с тем, что в конце концов произошло».

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