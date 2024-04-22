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Очільник ГУР Кирило Буданов відповів, чи можливий новий наступ на Київ з півночі

21:26, 22 квітня 2024
Жодних змін у ситуації на півночі не спостерігається.
Очільник ГУР Кирило Буданов відповів, чи можливий новий наступ на Київ з півночі
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Наразі загрози наступу російських окупантів на Київ немає. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «BBC Україна».

За його словами, жодних змін у ситуації на півночі не спостерігається і зараз говорити про загрозу атаки рф на північ «безпідставно».

На запитання, чи не змінилася ситуація щодо цього, Буданов сказав: «Не змінилася, абсолютно».

Також керівник ГУР прокоментував слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що напередодні вторгнення приїжджав до Києва і передавав дані про плани рф, зокрема й щодо висадки в Гостомелі.

«Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю. В принципі, пишаюсь цим знайомством моїм. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якщо б ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа», – сказав Буданов.

Водночас він підтвердив, що українська розвідка мала аналогічну інформацію про майбутню агресію росіян. Щодо даних про плани рф на висадку в Гостомелі Буданов сказав:

«Послухайте. Є ж історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що, так, ситуація загрозлива, планується так, так і так. Якщо піднімете (архівні новини), то там була така схема показана, на якій стрілочки були, як, куди, що має піти. Просто звірте з тим, що зрештою сталося».

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