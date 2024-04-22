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За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см – КМВА

15:23, 22 квітня 2024
Температура води становить 12 градусів.
За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см – КМВА
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про гідрологічну ситуацію в столиці.

Так, за словами начальника КМВА Сергія Попка, за останню добу станом на 22 квітня рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см, а температура води становить 12 градусів.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

«Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває», - додали у КМВА.

Також там зазначили, що 18 квітня у столиці був зафіксований найвищий показник рівня води за весну 2024 року – 607 см над «0» поста.

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