За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см – КМВА

Температура води становить 12 градусів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про гідрологічну ситуацію в столиці.

Так, за словами начальника КМВА Сергія Попка, за останню добу станом на 22 квітня рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см, а температура води становить 12 градусів.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

«Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває», - додали у КМВА.

Також там зазначили, що 18 квітня у столиці був зафіксований найвищий показник рівня води за весну 2024 року – 607 см над «0» поста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.