За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 67 см – КГВА

Температура воды составляет 12 градусов.

В Киевской городской военной администрации сообщили о гидрологической ситуации в столице.

Так, по словам начальника КГВА Сергея Попко, за последние сутки по состоянию на 22 апреля уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 67 см, а температура воды составляет 12 градусов.

Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).

«Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности. Мониторинг половодья этого года продолжается», - добавили в КГВА.

Также там отметили, что 18 апреля в столице был зафиксирован самый высокий показатель уровня воды за весну 2024 года – 607 см над «0» поста.

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