В киевской школе одноклассники жестоко избили мальчика: у подростка диагностировали разрыв яичка

В школе №81 ученики жестоко избили 13-летнего мальчика.

В Киеве одноклассники довели 13-летнего школьника до больницу из-за конфликта. Инцидент произошел в школе №81. Об этом сообщила мать ученика в закрытой группе Facebook «Врачи и пациенты Киева».

По ее словам, сын сильно ударили в пах. Операцию провели на десятый день после избиения, ведь подросток сначала умалчивал происшедшее в школе.

Мама парня случайно увидела, что его левая нога стала в полтора раза больше правой, а также было «очень твердое в паху и яичко тоже увеличено».

«Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой, с той стороны, она так и остается сильно опухшей, хотя сказал сын, что уже начал ее чувствовать», - добавила мать ребенка.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 13-летнему подростку в одной из школ Днепровского района Киева.

Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств получения ребенком телесных повреждений, а также установления степени их тяжести.

«Также будет дана оценка выполнению профессиональных и служебных обязанностей лицами, которые занимаются воспитанием и обучением детей, поскольку обязанность учебного заведения – обеспечить детям здоровые и безопасные условия обучения и воспитания», - добавили в прокуратуре.

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