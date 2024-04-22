Практика судів
  1. В Україні

У київській школі однокласники жорстоко побили хлопця: у підлітка діагностували розрив яєчка

14:10, 22 квітня 2024
У школі №81 учні жорстоко побили 13-хлопчика.
У київській школі однокласники жорстоко побили хлопця: у підлітка діагностували розрив яєчка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві однокласники довели 13-річного школяра до лікарні через конфлікт. Інцидент стався у школі №81. Про це повідомила матір учня у закритій групі Facebook «Лікарі та пацієнти Києва».

За її словами, її сина сильно вдарили в пах. Операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток спочатку замовчував те, що сталося у школі.

Мама хлопця випадково побачила, що його ліва нога стала у півтора рази більше за праву, а також було «дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено».

«Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболочки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати», - додала матір дитини.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 13-річному підлітку в одній зі шкіл Дніпровського району Києва.

Зазначається, що наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості.

«Також буде надано оцінку виконанню професійних та службових обов’язків особами, які займаються вихованням та навчанням дітей, оскільки обов’язок навчального закладу – забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з нацбезпеки пропонує Раді схвалити зміни до закону про цифровізацію військового обліку

Верховна Рада уточнить, що обробляти за кордоном інформацію у воєнній і оборонній сфері, що становить державну таємницю, необхідно з дотриманням вимог у сфері охорони держтаємниці.

Депутати пропонують ввести нову підставу для припинення надання безоплатної правничої допомоги

Проблема полягає у тому, що разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого на військову службу адвокат не може подати акт та отримати оплату за фактично надану ним допомогу.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу»

Вирішила залишитися у фракції, щоб не підводити Президента у важкі часи – зазначила Мар’яна Безугла.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду