У київській школі однокласники жорстоко побили хлопця: у підлітка діагностували розрив яєчка

У школі №81 учні жорстоко побили 13-хлопчика.

У Києві однокласники довели 13-річного школяра до лікарні через конфлікт. Інцидент стався у школі №81. Про це повідомила матір учня у закритій групі Facebook «Лікарі та пацієнти Києва».

За її словами, її сина сильно вдарили в пах. Операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток спочатку замовчував те, що сталося у школі.

Мама хлопця випадково побачила, що його ліва нога стала у півтора рази більше за праву, а також було «дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено».

«Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболочки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати», - додала матір дитини.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 13-річному підлітку в одній зі шкіл Дніпровського району Києва.

Зазначається, що наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості.

«Також буде надано оцінку виконанню професійних та службових обов’язків особами, які займаються вихованням та навчанням дітей, оскільки обов’язок навчального закладу – забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання», - додали у прокуратурі.

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