У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

Один із сервісних центрів переїхав до укриття.

Джерело фото: МВС

У Харкові з'явився перший в Україні сервісний центр МВС в укритті. Як розповіли у Міністерстві внутрішніх справ, таке рішення прийняли, аби створити безпечний простір для громадян.

У сервісному центрі № 6341 облаштовані і зона очікування, і робочі місця. Також туди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

Там працює 8 адміністраторів, у яких можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг.

Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Херсонщині збудують підземні лікарні та перинатальний центр.

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