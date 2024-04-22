У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

У Харкові з'явився перший в Україні сервісний центр МВС в укритті. Як розповіли у Міністерстві внутрішніх справ, таке рішення прийняли, аби створити безпечний простір для громадян.
У сервісному центрі № 6341 облаштовані і зона очікування, і робочі місця. Також туди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.
Там працює 8 адміністраторів, у яких можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг.
Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Херсонщині збудують підземні лікарні та перинатальний центр.
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