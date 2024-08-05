Украина получила первые $3,9 млрд из пакета помощи, который Байден подписал весной – деньги пойдут на зарплаты госслужащим, ГСЧС и учителям

Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш из многострадального пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором США смогли принять только весной, наконец-то поступил в Украину.

Украина наконец получила первые средства от США в сумме 3,9 млрд долларов в рамках части экономической помощи, предусмотренной пакетом военной помощи на общую сумму 60 млрд долларов, который Конгресс США не мог принять более полугода. О получении средств сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году» - отметил Шмыгаль.

Напомним, что принятие закона Украина ожидала от США еще в конце 2023 года. Впрочем, в США смогли принять его только в конце апреля 2024 года.

Из-за задержки с принятием закона в бюджете Украины возникла «дыра» в 500 млрд грн для покрытия расходов на зарплаты военным и оборону, ведь, по словам председателя бюджетного Комитета Совета Роксоланы Пидласы и министра финансов Сергея Марченко, Украине из-за задержек у США приходилось закупать оружие за свой счет и «перебрасывать» расходы с конца бюджетного года на его начало. Теперь правительство ищет пути покрытия этих расходов, в частности, предлагается повысить налоги.

3,9 млрд долларов – первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов США.

Денежные средства идут через проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Напомним, США в законе выставили условие, что выделенные для бюджетной поддержки средства не могут использоваться для выплаты пенсий.

Также не разрешают финансировать из этих средств зарплаты военным, выплата которых может быть приостановлена уже осенью, если, по словами Минфина, не будет принят закон о повышении налогов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривал условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи.

При этом Президент США не может до 15 ноября 2024 года (т.е. до проведения выборов в США) предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины.

Вместе с тем, в любое время после 15 ноября 2024 года Президент США может, при пересмотре Конгрессом, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи.

Автор: Наталья Мамченко

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