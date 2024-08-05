В Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки: где и когда

На этой неделе в столице пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

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6–11 августа в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, передает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и переходить в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Также в КГГА напоминают, что из-за роста среднесуточной температуры воздуха на ярмарках временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания. Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке, молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и т.д.

Зокрема, 6 серпня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

7 серпня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку), вул. Підлісна, 8.

8 серпня (четвер) в:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

9 серпня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Повітряних Сил та Вузівської), пров. Ковальський (в межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

10 серпня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

11 серпня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

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