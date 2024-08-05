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Neuralink успешно имплантировала мозговой чип второму пациенту - Илон Маск

19:42, 5 августа 2024
Устройство дает парализованным пациентам возможность пользоваться цифровыми устройствами с помощью одной только мысли.
Neuralink успешно имплантировала мозговой чип второму пациенту - Илон Маск
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Компания Илона Маска Neuralink вживила имплант в мозг еще одного человека. Это происходит уже второй раз в истории. Об этом сообщает Reuters.

Neuralink успешно имплантировала свое устройство, которое дает парализованным пациентам возможность пользоваться цифровыми устройствами с помощью одной только мысли.

«Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Здесь много сигнала, много электродов. Он работает очень хорошо», – рассказал Илон Маск.

Он не рассказал, когда состоялась операция по вживлению второго импланта, однако отметил, что его компания предоставит имплантаты еще восьми пациентам в этом году.

Теперь Neuralink в процессе тестирования своего устройства, предназначенного для помощи людям с травмами спинного мозга.

Агентство указывает, что такое устройство позволило первому пациенту с имплантом играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы, писать в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке.

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