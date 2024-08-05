Neuralink успішно імплантувала мозковий чіп другому пацієнту — Ілон Маск

Пристрій дає паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями за допомогою однієї лише думки.

Компанія Ілона Маска Neuralink вживила імплант у мозок ще однієї людини. Це відбувається вже вдруге в історії. Про це повідомляє Reuters.

Neuralink успішно імплантувала свій пристрій, який дає паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями за допомогою однієї лише думки.

«Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло надзвичайно добре. Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре», — розповів Ілон Маск.

Він не розповів, коли відбулася операція із вживлення другого імпланту, однак зазначив, що його компанія надасть імплантати ще вісьмом пацієнтам цього року.

Наразі Neuralink у процесі тестування свого пристрою, призначеного для допомоги людям з травмами спинного мозку.

Агентство вказує, що такий пристрій дозволив першому пацієнту з імплантом грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки, писати в соціальних мережах і переміщати курсор на ноутбуці.

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