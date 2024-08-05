У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки: де та коли

На цьому тижні у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

6–11 серпня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки, передає Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та переходити в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Також у КМДА нагадують, що через зростання середньодобової температури повітря на ярмарках тимчасово припинено реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються. Йдеться про свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко, молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби з кремом тощо.

Зокрема, 6 серпня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

7 серпня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку), вул. Підлісна, 8.

8 серпня (четвер) в:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

9 серпня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Повітряних Сил та Вузівської), пров. Ковальський (в межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

10 серпня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

11 серпня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

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