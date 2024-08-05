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ВККС объявила конкурс на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии: что известно

12:07, 5 августа 2024
Должностной оклад – 87 301 грн., но нужно знать иностранный язык, иметь опыт работы на руководящих должностях и успешно пройти собеседование.
ВККС объявила конкурс на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии: что известно
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Высшая квалификационная комиссия судей 31 июля 2024 года объявила конкурс на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии (категория государственной службы «А»).

Отметим, что конкурсный отбор объявлен на временную должность, то есть до конца срока действия режима военного положения или на срок в 12 месяцев со дня прекращения или отмены режима военного положения.

Должностной оклад – 87 301 гривна, а также надбавки, доплаты и премии.

Условия для кандидатов на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС:

гражданство Украины

свободное владение государственным языком соответствующего уровня (должен быть сертификат об уровне владения государственным языком, но в случае, если сертификат об уровне владения государственным языком на момент подачи документов у кандидата отсутствует, то этот документ подается в течение трех месяцев со дня прекращения или отмены на территории Украины военного положения).

владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (т.е. английский или французский)

степень высшего образования не ниже магистра

общий стаж работы не менее 7 лет

опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере не менее трех лет

Кроме традиционных документов (резюме, автобиография, копия декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, копия документов об образовании, медицинская справка, копия военно-учетного документа и т. п.), претенденты на должность должны подготовить мотивационное письмо, требования к которому установит конкурсная комиссия.

Победитель или победители конкурсного отбора будут определены по итогам собеседования с конкурсной комиссией, после чего состоится рассмотрение отобранных кандидатур на пленарном заседании ВККС.

Документы на должность заместителя руководителя ВККС кандидаты могут подать с 12 августа по 30 августа 2024 года исключительно в электронной форме.

Состав конкурсной комиссии – члены ВККС Михаил Богонис (председатель), Руслан Мельник, Алексей Омельян и Андрей Пасечник.

Автор Вячеслав Хрипун

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