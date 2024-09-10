В Офісі Камали Гарріс поки не підтвердили можливу зустріч з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський та Камала Гарріс мали б обговорити план перемоги України.

Джерело фото: president.gov.ua

Офіс віцепрезидентки США Камали Гарріс наразі не підтверджує можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє «Голос Америки», представник адміністрації США зазначив, що на цей момент немає жодних анонсованих зустрічей.

За даними джерел, які ознайомлені із ситуацією, поки що не оголошено жодних планів щодо поїздки віцепрезидентки в Нью-Йорк на засідання Генеральної Асамблеї ООН. Водночас, як і в попередні роки, Гарріс, ймовірно, зустрінеться з міжнародними лідерами у Вашингтоні.

Нагадаємо, Президент Зеленський, який планує перебувати в США під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, раніше заявляв, що Україна представить свій план перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Зеленський підкреслив, що українська сторона продовжує працювати з представниками обох партій у США і вже обговорила деталі плану перемоги на форумі в Італії з делегацією Конгресу США.

«Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту США Байдену й обом кандидатам у президенти – Трампу та Гарріс», – заявив Зеленський.

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