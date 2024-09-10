В Офисе Камалы Харрис пока не подтвердили возможную встречу с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский и Камала Харрис должны были бы обсудить план победы Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Офис вице-президента США Камалы Харрис пока не подтверждает возможную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает «Голос Америки», представитель администрации США отметил, что на данный момент нет никаких анонсированных встреч.

По данным источников, которые ознакомлены с ситуацией, пока не объявлено никаких планов относительно поездки вице-президента в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. В то же время, как и в предыдущие годы, Харрис, вероятно, встретится с международными лидерами в Вашингтоне.

Напомним, Президент Зеленский, который планирует находиться в США во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, ранее заявлял, что Украина представит свой план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать с представителями обеих партий в США и уже обсудила детали плана победы на форуме в Италии с делегацией Конгресса США.

«Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис», - заявил Зеленский.

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