Послы G7 требуют от Украины немедленного назначения экспертов в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго»

Международные партнеры призывают Украину к быстрому назначению независимых экспертов в НЭК «Укрэнерго» для обеспечения доверия международных партнеров.

Источник фото: EnergyX

Послы стран G7 призвали Украину срочно избрать экспертов в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго», подчеркнув, что их отсутствие негативно влияет на доверие международных партнеров и может угрожать безопасности энергосистемы страны. Заявление было опубликовано в соцсети X.

В заметке послы G7 отметили важность скорейшего назначения «компетентных и профессиональных независимых экспертов» в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго». Это необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины и поддержания доверия со стороны международных партнеров.

Заявление было сделано на фоне недавнего увольнения председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого и отставки двух членов наблюдательного совета.

«1/2 После увольнения в НЭК «Укрэнерго» Генерального директора компании и отставка двух членов Наблюдательного совета, Послы G7 подчеркивают важность быстрой организации процесса по стандартам ОЭСР для определения компетентных, профессиональных и независимых экспертов для Наблюдательного совета», - говорится в сообщении.

Напомним, Владимира Кудрицкого уволили с должности главы «Укрэнерго». Исполнять обязанности председателя Укрэнерго будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

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