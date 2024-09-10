В Винницкой области женщина пытала 12-летнего сына за непослушание – что решил суд

Женщину осудили на пять лет лишения свободы с испытанием и обязали пройти программу для обидчиков.

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Винницкий апелляционный суд сегодня оставил в силе приговор Хмельницкого горрайонного суда в отношении женщины, которая была осуждена за пытки своего 12-летнего сына. Согласно судебному решению, женщине назначено пять лет лишения свободы, но от его отбывания освобождена с испытанием - трехлетним испытательным сроком. Также ее обязали пройти двухмесячную программу для обидчиков. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого апелляционного суда.

В то же время ВАС не удовлетворил апелляционную жалобу, в которой прокурор просил назначить женщине дополнительное наказание - на три года лишить права занимать определенные должности, связанные с обучением и воспитанием детей, или заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с ними.

Суд установил, что летом прошлого года жительница Хмельницкого района пытала 12-летнего сына: связывала его, привязывала на ночь к батарее. Для этого использовала цепи и навесные замки. Такое наказание за непослушание привело к легким телесным повреждениям - множественным синякам, ссадинам на лице, голове, туловище, руках и ногах мальчика.

Вынося приговор, суд учел, в частности, положительную характеристику по месту жительства и работы хмильничанки, то, что она признала вину и сожалеет о содеянном. К тому же потерпевший просил не наказывать мать, потому что простил ее.

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